Сегодня в Азербайджане, как и на всей планете, отмечают Международный день защиты детей.

Kак сообщает haqqin.az, ведущая логистическая компания страны 166 Yükdaşıma və Logistika по случаю этого праздника традиционно уделила особое внимание детям шехидов, погибших во время карабахской войны.

Дети азербайджанских шехидов-героев, погибших в 44-дневной Отечественной войне за освобождение исторических земель от оккупации, были приглашены в компанию 166 Yükdaşıma və Logistika (грузоперевозок и логистики). Они сначала ознакомились с процессом работы в различных отделах компании, а после беседы с сотрудниками задали интересующие их вопросы.

Ознакомившись с процессом деятельности колл-центра, юридического отдела, а также центра информационных технологий, отдела по удовлетворению клиентов, корпоративных продаж и другими структурами компании, дети шехидов смело примерились к роли будущих сотрудников и руководителей предприятия.

Торжественное мероприятие завершилось вручением подарков.

Вот каким останется праздничный день в памяти детей погибших азербайджанских героев.