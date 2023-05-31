В мероприятии, прошедшем в ресторане McDonald’s, расположенном в Blue Residence, приняло участие более 80 детей шехидов, для которых был организован обед и праздничная развлекательная программа.

В среду, 31 мая, в преддверии Международного дня защиты детей компания McDonald’s Azerbaijan совместно с жилым комплексом Blue Residence по инициативе Исполнительной власти Хатаинского района организовала праздник для детей шехидов.

Прошедшее торжество стало радостным и запоминающимся событием для каждого его участника, получившего позитивные эмоции.

Отметим, что корпоративная социальная ответственность является неотъемлемой частью философии McDonald’s. За более чем 23 года деятельности McDonald’s в Азербайджане компанией реализовано большое количество разнообразных благотворительных проектов, включая помощь детским домам, фондам медицинской помощи и спортивным мероприятиям.

Компания верит, что вместе мы можем помочь детям, оказавшимся в непростой ситуации, сделав их мир добрее и красочнее.