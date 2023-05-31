Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 18:08

Премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно четко и ясно заявил, что признаёт бывший Нагорно-Карабахский регион территорией Азербайджана. Это заявление дает основание для оптимистичных прогнозов касательно того, что стороны близки к миру. Во всяком случае, на Западе считают, что взаимное признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга является значимым шагом на пути к прекращению конфликта. Напомним, что сегодня в рамках саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе пройдут судьбоносные переговоры Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с участием президента Франции Эммануэля Макрона и главы Совета ЕС Шарля Мишеля. За несколько дней до этого Алиев и Пашинян встретились в Москве в присутствии Владимира Путина.

Фрэд Вейр, московский корреспондент газеты The Christian Science Monitor, издаваемой в США, пишет, что мирное соглашение между сторонами, которое, наконец, прекратит напряженное противостояние, продолжавшееся более 30 лет, «видится почти в пределах досягаемости». «Возможно, наиболее примечательно то, что Армения и Азербайджан были приведены на порог согласия благодаря западной и российской дипломатии, работающей параллельно, если не синхронно», — отмечает автор. Вейр констатирует, что надежда на скорое достижение мирного соглашения возросла в 2020 году в результате принятия Арменией, потерпевшей тяжелое поражение в войне и деморализованной, большинства выдвинутых Азербайджаном требований. По некоторым данным, стороны могут подписать соглашение уже в Кишиневе, хотя армянская сторона и заявляла, что парафированного документа, то есть полностью готового к подписанию, еще нет. Американский журналист напоминает, что на состоявшейся неделю назад в Москве встрече Владимир Путин подчеркнул: лидеры двух южнокавказских стран близки к миру. Это позволяет сделать вывод о том, что, хотя между Западом и Россией существует конфликт по поводу Украины, над примирением Армении и Азербайджана они всё же работают параллельно.

«Нельзя сказать, что Россия и Запад работали над этим вместе. Они скорее на одной волне по данному вопросу, — отметил Федор Лукьянов, редактор московского внешнеполитического журнала «Россия в глобальной политике». – Их интересы в данном случае совпали, даже если это звучит немного необычно в нынешнем контексте». Лукьянов упоминает позицию Ильхама Алиева относительно дальнейшей судьбы армян, проживающих в Карабахе, и констатирует, что президент Азербайджана предлагал им либо принять азербайджанское гражданство, либо уехать. По мнению Лукьянова, до недавнего времени это было неприемлемо для Армении, но после нескольких раундов «челночной дипломатии» с Соединенными Штатами, Европой и Россией Пашинян, наконец, пошел на уступки. По словам Лукьянова, «в течение трех десятилетий российская и западная дипломатии соглашались, что Нагорный Карабах юридически является частью Азербайджана, и впервые армянский лидер, пусть и неохотно, признал это». По словам Федора Лукьянова, на протяжении трех десятилетий основным предположением было то, что ни одно армянское правительство не сможет «отказаться» от Карабаха. Однако Пашинян, судя по всему, готовится сделать именно это. «Похоже, предположение о том, что Пашинян хочет избавиться от бремени Карабаха, могло быть правильным, — говорит Лукьянов. – Но загадка в другом: почему армянское общество так пассивно к этому относится? Соглашение возможно сейчас, после того, как Азербайджан изменил баланс. А Армения находит такой исход приемлемым. Если это устраивает армян, то почему не должно устраивать всех остальных?». Автор отмечает, что карабахским армянам, судя по всему, всё-таки придется переехать в Армению.