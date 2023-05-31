Сегодня в ресторане Mangal Steak House при организации Azman Holdinq состоялась презентация книги Bir cüdo əfsanəsi («Легенда дзюдо»), посвященной легендарному тренеру, заслуженному деятелю физкультуры и спорта, обладателю ордена «Шохрат» Тарлану Гасанову.

Идея выпустить книгу о жизни и спортивной карьере знаменитого тренера принадлежит президенту Ассоциации ветеранов дзюдо Азербайджана, члену исполкома Федерации дзюдо Азербайджана, основателю спортивного клуба Judo Club 2012, победителю и призеру чемпионатов мира и Европы среди ветеранов Азеру Аскерову.

Автором книги является заслуженный журналист Эльшан Алиев. Консультировал его заслуженный работник культуры Ханлар Мамедов. Редактор - заслуженный журналист Юсиф Рзаев.

Выпущено 500 экземпляров. Это уже вторая книга, увидевшая свет благодаря поддержке Azman Holdinq. Первая была посвящена шехиду, полковник-лейтенанту, легендарному разведчику Рагуфу Оруджеву и называлась Murov qartalı.

Открывая мероприятие, менеджер Azman Holdinq по связям с медиа и общественностью Ханлар Мамедов отметил символичность того, что публикация книги совпала со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева, учитывая то, что именно при его руководстве дзюдо появилось в Азербайджане.

Эльшан Алиев сообщил, что работа над книгой началась более трех лет тому назад.

«Истинным автором книги является Тарлан Гасанов. Все мысли – его, а я лишь перевел их на литературный язык. Благодарим Азера Аскерова за то, что Bir cüdo əfsanəsi увидела свет», - заявил Эльшан Алиев.