Bir cüdo əfsanəsi... Презентована книга о легендарном Тарлане Гасанове; фото
Сегодня в ресторане Mangal Steak House при организации Azman Holdinq состоялась презентация книги Bir cüdo əfsanəsi («Легенда дзюдо»), посвященной легендарному тренеру, заслуженному деятелю физкультуры и спорта, обладателю ордена «Шохрат» Тарлану Гасанову.
Идея выпустить книгу о жизни и спортивной карьере знаменитого тренера принадлежит президенту Ассоциации ветеранов дзюдо Азербайджана, члену исполкома Федерации дзюдо Азербайджана, основателю спортивного клуба Judo Club 2012, победителю и призеру чемпионатов мира и Европы среди ветеранов Азеру Аскерову.
Автором книги является заслуженный журналист Эльшан Алиев. Консультировал его заслуженный работник культуры Ханлар Мамедов. Редактор - заслуженный журналист Юсиф Рзаев.
Выпущено 500 экземпляров. Это уже вторая книга, увидевшая свет благодаря поддержке Azman Holdinq. Первая была посвящена шехиду, полковник-лейтенанту, легендарному разведчику Рагуфу Оруджеву и называлась Murov qartalı.
Открывая мероприятие, менеджер Azman Holdinq по связям с медиа и общественностью Ханлар Мамедов отметил символичность того, что публикация книги совпала со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева, учитывая то, что именно при его руководстве дзюдо появилось в Азербайджане.
Эльшан Алиев сообщил, что работа над книгой началась более трех лет тому назад.
«Истинным автором книги является Тарлан Гасанов. Все мысли – его, а я лишь перевел их на литературный язык. Благодарим Азера Аскерова за то, что Bir cüdo əfsanəsi увидела свет», - заявил Эльшан Алиев.
Тарлан Гасанов, который в ноябре прошлого года отпраздновал свое 80-летие, подчеркнул, что большая часть его жизни и спортивной карьеры нашли отражение в книге.
«Честно говоря, когда меня попросили рассказать о том пути, который я прошел, я думал, что это будет обычная газетная статья. Оказалось – книга! – с улыбкой говорит прославленный ветеран. – Думаю, молодежи и будущим поколениям будет особенно интересно прочитать ее».
Тарлан Гасанов рассказал о дружбе с отцом Азера Аскерова, высококвалифицированным специалистом по боксу Зелимханом Аскеровым, с которым он служил в Беларуси. А также о том, как он много лет спустя совершенно случайно встретил юного Азера на соревнованиях и узнал в нем сына своего друга.
Прошли годы. И вот теперь в предисловии Bir cüdo əfsanəsi Азер Аскеров называет своего тренера живой легендой азербайджанского дзюдо, подчеркивает важность сохранения традиций школы, созданной им, и необходимость передавать их из поколения в поколение.
В мероприятии приняли участие известные спортивные специалисты, представители Федерации дзюдо Азербайджана. Так, с речью выступили Адиль Алиев, Натик Багиров, Агаяр Ахундзаде, Яшар Баширов и другие.