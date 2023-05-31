1 июня в Шуше прошел международный детский танцевальный фестиваль «Гейдар Алиев – великий вестник единства тюркского мира». Организатором фестиваля детских танцевальных коллективов тюркоязычных стран выступило Министерство науки и образования.

На фестивале выступили заведующая отделом Администрации президента по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Фарах Алиева, вице-премьер Али Ахмедов, министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр культуры Адиль Керимли, председатель Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Бахтияр Алиев, заместитель министра молодежи и спорта Индира Гаджиева, заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Кахраманова и другие гости.

На фестивале около 150 школьников из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана исполнили различные танцевальные номера.

Следует отметить, что целью организации международного танцевального фестиваля является информирование детей и молодежи о работе, проделанной всемирно известным политиком Гейдаром Алиевым в отношении тюркского мира, познакомить с нашей страной молодое поколение тюркских народов, познакомить детей с национальными традициями друг друга, историей и культурой соседних стран, а также познакомить участников мероприятия с завораживающей красотой города Шуша.