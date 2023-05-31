Санду готова впустить в Молдову украинскую армию

Санду сообщила, что при необходимости республика готова предоставить свою территорию в качестве помощи армии Украины.

«Россия никогда не воспринимала всерьез нашу страну - мы были для них какой-то бывшей советской республикой, где с какой-то стати можно расположить войска и даже склад с вооружением.

Если украинской армии будет необходимо - мы готовы дать право зайти на нашу территорию, чтобы разобраться со складами, вооружением и личным составом. Это союзнический жест», - заявила Санду.