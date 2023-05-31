Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после атак украинской армии на Москву «специальная военная операция превратилась в контртеррористическую борьбу».

«Контртеррористическая борьба - это, по сути, то, во что превратилась специальная военная операция. Потому что мы сражаемся с террористами, которые убивают наших людей.

Ответ понятно какой: они должны быть уничтожены. Нужно уничтожить само осиное - режим, который сложился в Украине. Иначе оттуда постоянно будет исходить угроза», - сказал Медведев во время встречи с военными на общевойсковом полигоне Прудобой в Волгорадской области.