В Центре инклюзивного развития и творчества DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения состоялось мероприятие, посвященное 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, под названием «Сердце, бьющееся с пульсом Родины».

В мероприятии приняли участие вице-премьер, зампредседателя партии «Йени Азербайджан» Али Ахмедов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, народный артист, академик Омар Эльдаров, представители государственных структур, депутаты, деятели культуры.

Участники мероприятия ознакомились с экспонатами, созданными в Центре в рамках «Года Гейдара Алиева», а также с созданными здесь условиями.

Сахиль Бабаев рассказал о достижениях Гейдара Алиева и его вкладе в развитие Азербайджана, в том числе в социальную сферу.

Было отмечено, что центр инклюзивного развития и творчества DOST, открытый в октябре 2021 года, воплощает в себе большую заботу, которую Гейдар Алиев оказывал развитию творческого потенциала лиц из уязвимых групп населения.

Затем была представлена художественно-музыкальная часть в исполнении тренеров и подопечных Центра инклюзивного развития и творчества DOST.