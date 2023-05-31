Мишель доволен встречей с Алиевым, Пашиняном, Шольцем и Макроном

Сегодняшние переговоры были очень продуктивными и стали хорошей подготовкой к предстоящей 21 июля встрече в Брюсселе, заявил глава Совета Европейского союза Шарль Мишель по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Мишеля, стороны интенсивно работают над нормализацией отношений и планируют повтор встречи в таком формате в Испании: «У нас была возможность обсудить все вопросы, которые ранее поднимались на встрече в Брюсселе в мае. Нам удалось обсудить делимитацию границы, подготовку мирного соглашения, и эта встреча стала отличной подготовкой к запланированной встрече в Брюсселе 21 июля».

Он отметил, что Совет Европейского союза нацелен продолжить оказывать поддержку нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией: «В ходе встречи также было оглашено намерение вновь встретиться в пятистороннем формате на полях третьего саммита Европейского политического сообщества в Испании».

Мишель подчеркнул, что Совет Европейского союза приложит всевозможные усилия для оказания поддержки для достижения большего прогресса в нормализации отношений между двумя странами.