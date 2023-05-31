Азербайджанская национальная кулинарная команда завоевала серебряный кубок в Шардже

На соревнованиях, организованных Всемирной ассоциацией сообществ шеф-поваров (Wordlchefs) и кулинарной Гильдией Эмиратов, нашу страну представили 9 кулинаров.

29-31 мая в городе Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) состоялся международный кулинарный чемпионат «Alen Thong Golden Coffee Pot Challenge» под названием «Emirates Salon culinarie».

В состав Национальной кулинарной команды Азербайджана (НККА), поддерживаемой Государственным агентством по туризму, вошли члены Ассоциации кулинарных специалистов Азербайджана (ACSA), являющейся ассоциированными членами Wordlchefs, молодые выпускники кулинарной школы CASA Лейла Велиева, Джалал Мамедов, Алтай Гарибов, Руфат Мирзамедли, Эльсевер Омаров и Канан Балашов, а также тренер Араз Ахмедов, капитан Сархан Мамедов и международный судья Орхан Мухтаров.

Члены НККА завоевали серебряные и бронзовые медали как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях.

В соревнованиях по «Буфетному меню», высшей категории соревнований, Национальная кулинарная команда Азербайджана представила меню, состоящее из салатов, морепродуктов, мясных продуктов, закусок, первых блюд, хлеба и основных блюд.