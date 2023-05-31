Азербайджанская национальная кулинарная команда завоевала серебряный кубок в Шардже
29-31 мая в городе Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) состоялся международный кулинарный чемпионат «Alen Thong Golden Coffee Pot Challenge» под названием «Emirates Salon culinarie».
На соревнованиях, организованных Всемирной ассоциацией сообществ шеф-поваров (Wordlchefs) и кулинарной Гильдией Эмиратов, нашу страну представили 9 кулинаров.
В состав Национальной кулинарной команды Азербайджана (НККА), поддерживаемой Государственным агентством по туризму, вошли члены Ассоциации кулинарных специалистов Азербайджана (ACSA), являющейся ассоциированными членами Wordlchefs, молодые выпускники кулинарной школы CASA Лейла Велиева, Джалал Мамедов, Алтай Гарибов, Руфат Мирзамедли, Эльсевер Омаров и Канан Балашов, а также тренер Араз Ахмедов, капитан Сархан Мамедов и международный судья Орхан Мухтаров.
Члены НККА завоевали серебряные и бронзовые медали как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях.
В соревнованиях по «Буфетному меню», высшей категории соревнований, Национальная кулинарная команда Азербайджана представила меню, состоящее из салатов, морепродуктов, мясных продуктов, закусок, первых блюд, хлеба и основных блюд.
В итоге НККА заняла 2-е место среди сильнейших команд Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки в категории «Буфетное меню» и завоевала серебряный кубок. Отметим, что этой высшей награды были удостоены всего две страны.
В индивидуальных группах по другим категориям чемпионата азербайджанские кулинары Лейла Велиева, Джалал Мамедов и Ханан Балашов завоевали бронзовые медали. Кроме того, Орхан Мухтаров, выступавший в качестве международного судьи, был удостоен одного из высших званий кулинарной сферы – «Chaîne des rôtisseura».
Отметим, что на выставке, организованной в рамках чемпионата в ОАЭ, одном из основных туристических рынков нашей страны, Государственным агентством по туризму был установлен стенд, представляющий гастрономическую дестинацию Азербайджана.