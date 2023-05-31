«Вагнеровцы» ответили на угрозы «кадыровцев»
Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, до этого ни разу не делавший публичных заявлений, ответил на угрозы главы парламента Чечни Магомеда Даудова, который обвинил основателя ЧВК Евгения Пригожина в распространении панических настроений среди россиян и предложил встретиться и поговорить «как мужчина с мужчиной».
Уткин выразил готовность поговорить с Даудовым как «мужчина с мужчиной».
«Тем более, что друг друга знаем ещё с 1-й и 2-й войны в Чечне», – добавил Уткин, вероятно намекая на то, что Даудов в 1-ю чеченскую войну воевал против России и перешел на сторону Москвы в начале 2-й чеченской.
На заявление чеченского спикера «Не забывай, Женя, благодаря кому у тебя частная военная компания, самолеты, вертолеты, 50 тысяч бойцов» Уткин ответил: «Самолеты, вертолеты, СЗО от вас мы лично не получали».
Комментируя заявления Даудова о том, что «за сказанные Пригожиным слова во Вторую мировую войну сразу поставили бы к стенке», Уткин заявил: «Мы уже находимся в Третьей мировой войне. И в связи с текущими событиями полностью согласен - определенных граждан нужно ставить к стенке за тот позор, который имеем».