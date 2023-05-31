По итогам прошедшего в напряженной борьбе процесса голосования наряду с Азербайджаном были также выбраны 4 страны-члена Европейского союза (Литва, Чехия, Италия, Болгария).

На 5 вакантных мест, отведенных для членства в Европейском регионе, наряду с Азербайджаном выдвинули свои кандидатуры 10 стран – Турция, Израиль, Албания, Болгария, Чехия, Италия, Литва, Словакия, Украина и Узбекистан.

Выступивший на заседании председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании, отметив, что Азербайджан в своей деятельности, как всегда, будет отдавать предпочтение равенству и справедливому подходу.

Председатель агентства отметил, что с тех пор, как Азербайджан стал полноправным членом Всемирной туристской организации ООН в 2001 году, страна расширила успешные партнерские отношения и сотрудничество с государствами-членами организации. Он выразил уверенность, что наша страна внесет свой вклад в эффективность работы Исполнительного совета UNWTO.

В работе заседания приняли участие посол Азербайджана в Королевстве Испания и Княжестве Андорра, постоянный представитель Азербайджана при Всемирной туристской организации Рамиз Гасанов и посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов.