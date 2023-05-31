Полиция арестовала ревнивца Гусейнзаде, избившего «Мисс Азербайджан»

На днях азербайджанская модель, победительница конкурса «Мисс Азербайджан 2017» Рази Алиева сообщила в своем Instagram, что ее бывший молодой человек Зия Гусейнзаде угрожал ей насилием и избивал на почве ревности.

МВД провело расследование по факту и выяснило, что Гусейнзаде 26 мая этого года ворвался в квартиру матери Р.Алиевой в поселке Локбатан Гарадагского района, выкрикивая нецензурные выражения, он повредил входную дверь и совершил другие хулиганские действия.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 221.1 (хулиганство) УК Азербайджана. Гусейнзаде был сегодня арестован в связи с наличием обоснованных подозрений в совершении им данного преступления.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются.