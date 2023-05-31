Пашинян: Армения не союзник России

Армения не союзник России в войне с Украиной и не является ничьим союзником в целом, а значит уязвима, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«А наши ощущения от этой войны - беспокойство, поскольку она напрямую влияет на все наши взаимоотношения», - отметил армянский премьер, добавив, что «есть вариант маневра между всеми, но правда в том, что чем сложнее ситуация, тем меньше вероятность маневрирования».

«Проблемы самой Армении не позволяют нам быть более вовлеченными в проблемы других. И наши сложности связаны не с геополитикой, а с географией. Как бы ни менялась мировая политика, наше географическое положение не изменится.

И поэтому мы представляем нашему народу такое политическое видение, где первоочередной целью внешней политики в первую очередь должны стать нормальные отношения с нашими непосредственными соседями», - добавил Пашинян.