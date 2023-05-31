На протяжении нескольких месяцев весь мир находился в ожидании контрнаступления украинской армии. И никому не могло прийти в голову, что контрнаступление украинской армии начнется не на линии соприкосновения российских и украинских войск, а в глубоком российском тылу. Атаки беспилотников на Москву, удары по Белгороду, Курску, Красноярску и другим российским городам, как и вторжение так называемой российской добровольческой армии в Россию с целью освобождения страны от Москвы до Владивостока стали увертюрой к начавшейся крупномасштабной спецоперации украинского Генштаба.

Гость программы «Беседы Эйнуллы Фатуллаева» известный американский политолог Джейсон Смарт убежден, что контрнаступление Украины началось. Представляем вашему вниманию беседу о наступлении ВСУ и глобальном поражении России.

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