Джейсон Смарт Эйнулле Фатуллаеву: Украина начала контрнаступление! видеобеседа
На протяжении нескольких месяцев весь мир находился в ожидании контрнаступления украинской армии. И никому не могло прийти в голову, что контрнаступление украинской армии начнется не на линии соприкосновения российских и украинских войск, а в глубоком российском тылу. Атаки беспилотников на Москву, удары по Белгороду, Курску, Красноярску и другим российским городам, как и вторжение так называемой российской добровольческой армии в Россию с целью освобождения страны от Москвы до Владивостока стали увертюрой к начавшейся крупномасштабной спецоперации украинского Генштаба.
Гость программы «Беседы Эйнуллы Фатуллаева» известный американский политолог Джейсон Смарт убежден, что контрнаступление Украины началось. Представляем вашему вниманию беседу о наступлении ВСУ и глобальном поражении России.
Кто он, Джейсон Смарт?
Джейсон Джей Смарт родился в 1979 году в городе Коннектикут (США). Окончил университет Джорджа Мейсона, специализировался в области политической системы России. В 2011 году специализировался в области государственной безопасности в Университете Вирджинии. Работал в России в Институте передовых исследований Кеннана.
В 2008 году руководил штабом избирательной кампании легендарного американского сенатора, кандидата в президенты Джона Маккейна. Параллельно продолжал свои исследования в странах Восточной Европы и СНГ.
С 2009 до 2010 годы являлся главой проекта изучения России в Международном республиканском институте в Вашингтоне. Позже работал куратором института в Кыргызстане. Российские спецслужбы обвинили Джейсона Смарта в подготовке оранжевой революции в Бишкеке. Являлся консультантом нынешнего президента Молдовы Майи Санду.
В 2015 году работал консультантом главы Службы безопасности Украины. Возглавляет неправительственную организацию «За свободу Украины».
Объявлен «персоной нон-грата» в Российской Федерации.