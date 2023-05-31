«Если предположить, исходить из предварительной версии, что там было Кярки. Предположим, что мы будем рассматривать вопрос в правовом плане. Если в политическом плане выяснится, что по карте это принадлежит Азербайджану, то у нас нет никаких проблем», - сказал Пашинян.

Нет такого анклава, передача которого Азербайджану создала бы для Армении нерешаемую дорожную проблему, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

*** 21:54

На сегодняшней пятисторонней встрече лидеров Азербайджана, Армении, ЕС, Франции и Германии стороны подчеркнули, что не против взять за основу карты 1975 года для будущих делимитационных работ между Арменией и Азербайджаном, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи.

Пашинян отметил, что «это еще один шаг к подтверждению территориальной целостности Армении в 29 800 кв. км».