В целях реализации «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией» в Баку состоялась 3-я встреча министров с участием министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова.

Было согласовано присоединение Болгарии к проекту, а также доработка технического задания для технико-экономического обоснования, состоялись плодотворные обсуждения проекта Меморандума о взаимопонимании в связи с выбором консалтинговой компании и создании совместного предприятия.