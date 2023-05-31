Новый депутат турецкого парламента оказался многоженцем

Избранный в парламент Турции по итогам недавних выборов от исламистской Партии благоденствия (YRP) депутат Али Юксель оказался многоженцем, сообщают оппозиционные турецкие СМИ.

«Избрание такого человека в Великое национальное собрание Турции является преступлением и нарушением прав женщин», - заявила президент Федерации женских ассоциаций Турции Джанан Гюллю.

Адвокат Хюля Гюльбахар заявила, что новый парламент стал «самым женоненавистническим в своей истории» из-за избрания депутатов от партии YRP и прокурдской HÜDA: «Сегодня мы сталкиваемся с такими обещаниями, как криминализация супружеской неверности.

В течение последних 20 лет многоженство пытались узаконить в Турции, и правовая система постепенно шла к этому. Проблема многоженства также приводит к жестокому обращению с детьми», - сказала она.

Отметим, что практика многоженства была законодательно запрещена в эпоху правления Мустафы Кемаля Ататюрка. В 2016 году правящая Партия справедливости и развития отменила статью конституции, запрещающую религиозный брак без заключения официального брака.