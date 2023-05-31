Атакована еще одна область России
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что вечером 1 июня со стороны Украины было атаковано село Гоголевка Суджанского района.
По его словам, дрон сбросил на подстанцию боеприпас, вследствие чего село осталось без электроэнергии.
«Жители населенного пункта остались без света. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий налета. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», - написал Старовойт в своем телеграме.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!