Сафарли поехал за девушкой в Иран и был арестован за шпионаж

Гражданин Азербайджана Фарид Сафарли, пропавший без вести после отъезда из Германии в Иран 20 февраля, арестован в Исламской Республике по обвинению в шпионаже.

Об этом haqqın.az сообщила мать 27-летнего Сафарли, Диляра Аскерова. По словам женщины, Министерство иностранных дел Ирана ответило на официальный запрос азербайджанского МИД в связи с пропажей молодого человека. В ответе говорится, что Сафарли арестован в ИРИ по обвинению в шпионаже.

«Сегодня в Министерстве иностранных дел Азербайджана мне сообщили, что Иран прислал официальный ответ на их запрос. Там говорится, что Фарид Сафарли арестован в ИРИ по обвинению в шпионаже», - рассказывает женщина.

Аскерова сказала, что предъявленное ее сыну обвинение необоснованно: «Обвинение сфальсифицировано, мой сын не шпионил. Мы не принимаем это обвинение».

Напомним, 9 марта haqqin.az сообщал, что 27-летний Фарид Сафарли, гражданин Азербайджана, проживавший в Германии, пропал без вести в Иране.

Мать мужчины Диляра Аскерова обратилась в связи с этим в правоохранительные органы. В интервью haqqin.az она рассказала, что Фарид перестал выходить на связь.

Друзья Сафарли рассказали матери, что ее сын поехал в Стамбул встретиться с некой гражданкой Ирана, с которой ранее познакомился в Германии. По их словам, в Турции девушка так и не появилась, и Сафарли поехал за ней в Иран.

Находясь в ИРИ, он попросил друзей приобрести для него обратный билет на рейс Тегеран - Стамбул - Берлин. 5 марта он должен был вернуться. Но с тех пор о нем ничего неизвестно. С 4 марта телефон Фарида отключен, связаться с ним не удалось.