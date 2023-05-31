Зеленский: Многие страны готовы поставить Украине F-16

«Сегодня я услышал мощную поддержку, большое количество государств и, что важно, большое количество истребителей, которые, я уверен, в ближайшее время под лидерством США мы объединим и сделаем эту коалицию», - сказал Зеленский на пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.

По словам Зеленского, в вопросе поставки истребителей F-16 особо важна роль США, так как именно они производят эти боевые самолеты.

Вместе с тем украинский лидер отметил, что Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны Patriot. По его словам, это необходимо, пока у Украины нет на вооружении современных истребителей.

Также Зеленский призвал создать щит противовоздушной обороны для всего европейского континента.