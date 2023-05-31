Байден вновь упал ВИДЕО
Президент США Джо Байден потерял равновесие и упал на пол во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США.
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Президент США Джо Байден потерял равновесие и упал на пол во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США.
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