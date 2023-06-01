У президента США Джо Байдена проснулся «аппетит» пересекать красные линии российского президента Владимира Путина, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве.

Как объясняют американские чиновники, ключевой причиной игнорирования угроз Путина является тот факт, что президент России не придерживается своих обещаний наказать Запад за предоставление оружия Украине.

Чиновники в США говорят, что управление рисками эскалации остается одним из самых сложных аспектов войны для Байдена и его внешнеполитических советников.

Один из чиновников Госдепа рассказал, что отсутствие ответа от России повлияло на расчет рисков госсекретаря Энтони Блинкена, ключевого доверенного лица Байдена, который призывает администрацию и союзников США делать больше для поддержки Украины.

Источник в Белом доме сообщил, что, как и Блинкен, советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан также считает, что преимущества от предоставления Украине более мощного оружия перевешивают риски эскалации, и активно сотрудничает с европейскими союзниками по предоставлению Украине истребителей F-16.