Хачикян: США не будут спасать Армению

США не будут «спасать Армению» и помогать армянам, интересы Вашингтона в Азербайджане, заявил доктор политологии Стэнфордского университета Артур Хачикян.

По словам Хачикяна, позиция Госдепа свидетельствует о том, что с точки зрения США Карабах не имеет права на самоопределение.

Интересы США, отметил он, сосредоточены в Азербайджане: «Соответственно, союзники Вашингтона - это Баку, Анкара и Тель-Авив. И сегодня мы достойны того, чтобы к нам относились как к гражданам государства 3-4-й категории», - сказал Хачикян.

Эксперт добавил, что армянская дипломатия потерпела крах: «Наша дипломатия потерпела поражение и в России, и на Западе, мы никому сейчас не нужны».