Макрон о нормализации азербайджано-армянских отношений

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении содействовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

«Вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем и канцлером ФРГ Олафом Шольцем мы сегодня встретились с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, чтобы продолжить процесс урегулирования между двумя сторонами и содействовать мирным отношениям между Арменией и Азербайджаном», - сказал Макрон.

По его словам, в рамках урегулирования «необходимо достичь соблюдения безопасности населения и уважения прав национальных меньшинств». Макрон заявил, что «он и его коллеги считают это крайне важным вопросом».