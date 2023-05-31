США перестанут делиться с Россией стратегическими данными
Бюро по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению Госдепартамента США сообщило, что Соединенные Штаты приняли решение отозвать выданные ранее российским специалистам визы, необходимые для проведения инспекций по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Согласно документу, также отменяется рассмотрение заявок на выдачу новых виз.
По данным Госдепа, Вашингтон отныне перестает направлять Москве телеметрическую информацию, касающуюся пусков межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок США.
Ранее Бюро по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению Госдепа США сообщило, что Вашингтон с 1 июня прекращает передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ.