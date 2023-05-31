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«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга», орденом Мужества Владимир Путин наградил главу Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова. Вот он, скромный российский герой. Правда, далеко не все жители Шебекино и окрестностей согласились бы с решением президента.
Накануне губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об эвакуации детей из Шебекинского и Грайвороновского округов, территория которых уже больше недели находится под плотным огнем украинской артиллерии, но вот ночью уже известные всем подразделения российских антипутинских добровольцев из «Российского добровольческого корпуса» и Легиона «Свободу России» атаковали пограничный переход и двинулись в сторону Шебекино, и жителям пришлось самим в спешном порядке бежать из опасной зоны. Власть оказалась не готова к такому повороту событий, как раньше не были готовы во время рейдов РДК в сторону Грайворона или в Брянской области. Базовая реакция – хаос.
Помимо тревожащих атак незначительными механизированными группами и артналетов, Белгородская область подвергается постоянным налетам БПЛА, достается и самому Белгороду.
Эта событийная и географическая плотность указывает на то, что речь уже идет не о разрозненных спорадических эпизодах, а о неких систематических действиях, которые, очевидно, каким-то образом вписываются в общий план украинского наступления. Каким образом – можно только гадать. В этом и цель украинского командования: заставить противника гадать, где, какими силами и когда состоится новый удар и будет ли он основным или отвлекающим, и сколько отвлекающих еще придется ждать.
Общим местом в рассуждениях всех военных аналитиков является указание на то, что ВСУ ставят задачей разбить южную группировку противника, выйти к Азовскому морю и запереть в Крыму значительную часть российских войск. У этого варианта развития событий столько привлекательных следствий, что, действительно, трудно придумать что-то более заманчивое. Но и российское командование понимает, насколько такой план благоприятен для ВСУ, и потому давно готовится к отражению удара на этом направлении.
Оперативно и стратегически переиграть врага – на этом сосредоточены обе стороны, готовые практически к любым обманным шагам в исполнении противника. Но наступательной активности в белгородском направлении российский Генштаб вряд ли ожидал. Судя по тому, что отражать нападение пришлось хлипкими силами пограничников и срочников, не ожидал совсем.
Можно сколько угодно предполагать, какого эффекта Украина добивается в этом случае, и все равно ошибиться. Меньше всего следует думать, что на граждан России пытаются произвести неизгладимое впечатление, запугать или вынудить к каким-то действиям. К сожалению, многие месяцы войны убедили в том, что ожидать от россиян нечего, и брать в расчет их реакции не стоит. Население в своей массе пассивно, касается это хоть сторонников, хоть противников режима. Поэтому главное: сосредоточиться на военном результате. И, похоже, тут без сюрпризов не обойдется.