«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга», орденом Мужества Владимир Путин наградил главу Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова. Вот он, скромный российский герой. Правда, далеко не все жители Шебекино и окрестностей согласились бы с решением президента.

Накануне губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об эвакуации детей из Шебекинского и Грайвороновского округов, территория которых уже больше недели находится под плотным огнем украинской артиллерии, но вот ночью уже известные всем подразделения российских антипутинских добровольцев из «Российского добровольческого корпуса» и Легиона «Свободу России» атаковали пограничный переход и двинулись в сторону Шебекино, и жителям пришлось самим в спешном порядке бежать из опасной зоны. Власть оказалась не готова к такому повороту событий, как раньше не были готовы во время рейдов РДК в сторону Грайворона или в Брянской области. Базовая реакция – хаос.

Помимо тревожащих атак незначительными механизированными группами и артналетов, Белгородская область подвергается постоянным налетам БПЛА, достается и самому Белгороду.

Эта событийная и географическая плотность указывает на то, что речь уже идет не о разрозненных спорадических эпизодах, а о неких систематических действиях, которые, очевидно, каким-то образом вписываются в общий план украинского наступления. Каким образом – можно только гадать. В этом и цель украинского командования: заставить противника гадать, где, какими силами и когда состоится новый удар и будет ли он основным или отвлекающим, и сколько отвлекающих еще придется ждать.