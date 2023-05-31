Захарова ответила на обвинения Кылычдароглу

Россия «не поступает так, как Запад» и не вмешивается во внутриполитические процессы других стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления кандидата от оппозиции на президентских выборах в Турции Кемаля Кылычдароглу о якобы имевшем место вмешательстве России в электоральные процессы.

«Намерены и далее вести планомерную работу с турецкой стороной по развитию всего комплекса наших отношений. Повторим, что мы не следуем примеру коллективного Запада и не стремимся вмешиваться во внутренние дела других государств», - сказала она.

Захарова подчеркнула, что турецкий народ в ходе демократического волеизъявления продемонстрировал свои предпочтения. «Мы с уважением относимся к этому выбору», - добавила Захарова.

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. ЦИК страны признал победу Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получил 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%.