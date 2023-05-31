Украина нанесла удары по Смоленску и Калуге обновлено 11:05
Обстрелы либо атаки беспилотников в ночь на 2 июня произошли не только в Смоленской и Курской областях, но и в других регионах России.
Так, утром 2 июня губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Кировском районе упал неопознанный объект. «Сегодня в 6:45 в Кировском районе Калужской области в лесу упал неопознанный объект. В результате чего произошел взрыв. Объекты экономики и жилые дома не повреждены. Жители не пострадали», — написал губернатор.
По информации главы Брянской области Александра Богомаза, регион обстреляли со стороны Украины дважды за утро. Пострадавших нет, в одном из сел загорелся жилой дом. Чем именно стреляли — неизвестно.
* * * 09:45
Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин сообщил в пятницу, 2 июня, об атаке беспилотниками территории Смоленского района.
«Сегодня около 3 часов ночи в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет», - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.
В настоящее время оперативные службы устраняют последствия, добавил он.