В Москве состоится встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и России

В Москве на сегодня запланировано заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию региональных коммуникаций под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России – Шахина Мустафаева, Мгера Григоряна и Алексея Оверчука.

Отметим, что ранее Оверчук заявил, что стороны обсудят порядок пересечения границы между Азербайджаном и Арменией, включая осуществление таможенного и пограничного контроля.