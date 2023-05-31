Россия нанесла удар по Киеву крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками

Киев снова подвергся обстрелу — над украинской столицей и областью ПВО Украины уничтожено более 30 воздушных целей, говорится в сообщении Генштаба ВСУ. Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

«В этот раз атака была комбинированной — дронами и крылатыми ракетами одновременно, — написал Попко. — Пуски ракет были осуществлены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555. Синхронно, с разных направлений Киев атаковали БПЛА, по предварительным данным, барражирующие боеприпасы Shahed».

По информации Генштаба ВСУ, российские военные выпустили 15 крылатых ракет и 18 ударных беспилотников «Шахед». По предварительным данным, все цели были сбиты. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует, говорится в сообщении.

Попко отметил, что это шестая атака российских военных на Киев за шесть дней. Во время обстрела накануне, 1 июня, погибли три человека, в том числе ребенок 2012 года рождения, 14 человек ранены.