В реках Азербайджана резко повысился уровень воды
В результате ночных дождей в реках Турьянчай и Гёйчай резко повысился уровень воды. Об этом haqqin.az сообщил директор гидрологического центра Национальной гидрометеорологической службы Асиф Вердиев.
Как отметил Вердиев, в ближайшие дни также ожидается повышение уровня воды в нижнем течении реки Кура.
"В Вилешчае, протекающем по территории Масаллинского района, уровень воды поднялся на 3 см, в Заямчае, протекающем по территории Товузского района, - на 2 см, а в Гянджачае, протекающем по территории Гёйгёльского района, - на 2 см. В результате резкого повышения уровня воды в реках Турьянчай и Гёйчай уровень воды в Гарасучае, протекающем по территории Зардабского района, поднялся на 35 см. В результате в пункте Зардаб реки Кура также наблюдалось повышение уровня воды на 71 см", - сказал Вердиев.