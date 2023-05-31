Госдеп воодушевлен прогрессом в переговорах Азербайджана и Армении

Госдепартамент США воодушевлен прогрессом в переговорах Азербайджана и Армении по мирному договору.

«Мы воодушевлены продолжающимся взаимодействием и прогрессом в переговорах между сторонами по мирному соглашению, включая встречу лидеров в Кишиневе. Открытый диалог необходим для прогресса, включая полное понимание точек зрения. Мы будем и впредь поощрять диалог и поддерживать стороны в их работе по достижению прочного и достойного мира», — заявил «Голосу Америки» представитель Госдепартамента США, пожелавший остаться неназванным.

Напомним, накануне в Кишиневе состоялась пятисторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона. Она продлилась около 1,5 часа. Там же прошла неформальная встреча глав МИД Азербайджана и Армении.