Имран Хан будет бороться за свою репутацию

Экс-премьер Пакистана Имран Хан сообщил руководству Национального бюро отчетности (NAB) о намерении возбудить против него судебный иск в $5,8 млн за диффамацию и нанесение ущерба репутации в связи с незаконным арестом по обвинениям в коррупции и отмывании денег.

"Я вручил главе NAB официальное уведомление. Ордер на мой арест был выдан в нарушении конституции и закона. Незаконный и необоснованный арест, осуществленный с применением грубой силы в здании Верховного суда, имел целью опорочить меня, он отрицательно сказался на моей репутации. Таким образом, я имею полное право возбудить дело о диффамации", - написал он в Twitter.

I have decided to file a Rs 15 Billion Defamation Suit, against Chairman, NAB. I have served Legal Notice upon him.



My Arrest Warrant was issued on a public holiday and was kept in secrecy for eight days. I was not informed about conversion of Al-Qadir Trust Case Inquiry into…