Париж выступил с заявлением по переговорам Алиева и Пашиняна

Елисейский дворец опубликовал заявление по итогам пятисторонней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, которая состоялась в Кишиневе на полях Второго саммита Европейского политического сообщества.

Президент Франции в очередной раз подчеркнул, что Баку и Ереван подтверждают взаимное признание территориальной целостности.

Президент Азербайджана и премьер-министр Армении подтвердили свое обязательство, сформулированное в Праге 6 октября 2022 года, относительно соблюдения границ, определенных в Алматинской декларации. Лидеры двух стран подтвердили взаимное уважение территориальной целостности Азербайджана и Армении, говорится в заявлении.

Стороны говорили о миссии наблюдателей Евросоюза в Армении.

Макрон особо подчеркнул важность отказа от какой-либо враждебной риторики и продолжения усилий по восстановлению мира на благо всего населения региона.