Задержана преступная группа: выкапывали трупы и крали золотые коронки

В отдел полиции Сальянского района поступила информация о вскрытии неизвестными лицами двух могил на кладбищах, расположенных на территории сел Арбатан и Кюргарагашлы, и краже золотых зубов у трупов.

Как сообщили haqqin.az в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, подозреваемыми в совершении преступления оказались жители Апшеронского района Абас Абасов, Хаял Мустафаев и Расул Эльясов.

На предварительном допросе все трое признались в совершенном деянии. Выяснилось, что Абасов, Мустафаев и Эльясов, придя днем 7 мая на кладбище в селе Арбатан, раскопали могилу тети последнего, у которой извлекли 2 золотых зуба. А ночью они, придя на кладбище в селе Кюргарагашлы, раскопали еще одну могилу и извлекли у усопшего 4 золотых зуба. Зубы продали, деньги поделили.

Во время задержания у Абасова и Эльясова при досмотре был обнаружен героин.

Возбуждено уголовное дело, применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.