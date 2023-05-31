Танки добровольцев уже под Шебекино Видео
Русские добровольцы из легиона «Свобода России» продемонстрировали свой танк с флагом ЛСР в селе Новая Таволажка, что близ города Шебекино Белгородской области России.
По словам добровольцев, в селе Новая Таволжанка Белгородской области ведутся боевые действия против российских войск. В населенном пункте уже дислоцируется техника ЛСР.
Также бойцы легиона опубликовали видео сражения с российскими солдатами в селе Новая Таволжанка. На видео добровольцы заняли позицию и ведут огонь из стрелкового оружия.