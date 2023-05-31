Держатели карты Birbank заработали в мае 5,2 млн кешбэка

Первый цифровой банк страны Birbank предлагает бесплатную дебетовую карту Birbank Cashback, которая дает своему обладателю множество преимуществ. Держатели данной карты имеют возможность получать различные бонусы за транзакции. Активные пользователи карты Birbank Cashback в мае заработали в среднем 42 маната на бонусах.

Всего за май пользователи Birbank получили кешбэк в размере 5,2 млн манатов. Около 320 тысяч манатов из этой суммы приходится на кешбэк (1%) от оплат за коммунальные услуги, связь, интернет и ТВ через Birbank. Сумма кешбэка, заработанного за покупки в магазинах-партнерах Birbank, составила 270 тысяч манатов. Помимо кешбэка, держатели карт Birbank Cashback могут в двойном размере возвращать часть НДС от покупок. В мае общий объем возмещенного НДС по платежам, осуществленным по этим картам, составил около 2,5 млн манатов.

Напомним, что каждая разновидность карты Birbank предлагается в двух типах — дебетовая и карта рассрочки. Дебетовая карта Birbank Cashback дает держателю НДС-бонусы в двукратном размере и кешбэк от 1,5% до 30% при безналичных оплатах, а также кешбэк 1% за оплату коммунальных услуг, связи, интернета и ТВ через Birbank. За снятие наличных в банкоматах местных банков и переводы на любую банковскую карту внутри страны на сумму до 5000 AZN в течение месяца по дебетовым картам Birbank Cashback комиссия не взимается.