Минфин Азербайджана: Рискованно, но реально...

На совместном заседании комитетов Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству и по труду и социальной политике обсуждаются изменения в закон «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год».

В заседании участвуют министр финансов Самир Шарифов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, другие официальные лица.

Министр финансов Самир Шарифов, в частности, заявил, что закладка средней экспортной цены на один баррель нефти Azeri Light в размере 60 долларов США (на 10 долларов США больше) в пересмотренном госбюджете Азербайджана на 2023 год вполне реальна, несмотря на кажущуюся рискованность.

Шарифов отметил, что в Азербайджане ожидается снижение среднегодовой инфляции. «Одним из важных факторов является значение ненефтяного ВВП для прогнозирования доходов. Этот показатель увеличен по сравнению с предыдущим прогнозом», - добавил министр.