Алиев о вкладе Италии в восстановление освобожденных территорий Азербайджана

Азербайджан одобряет активное участие итальянских компаний в работах по реконструкции и восстановлению, проводимых на азербайджанских территориях, освобожденных от оккупации. Об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева итальянскому коллеге Серджо Маттарелле по случаю отмечаемого 2 июня Дня Республики.

«Компании, представляющие Италию, входят в число компаний, которые выполняют наибольшую работу в Карабахе и Восточном Зангезуре, что свидетельствует об уровне наших межгосударственных отношений», - написал президент.

Глава государства отметил, что сегодняшний уровень азербайджано-итальянских отношений, основанных на взаимном доверии и добрых традициях, вызывает удовлетворение. Прочные политические двусторонние связи составляют основу сотрудничества и многопланового стратегического партнерства в торговой, экономической, энергетической, образовательной, культурной и других сферах, которые с каждым днем расширяются. Это, в свою очередь, служит интересам наших государств и народов, сближая их друг с другом.