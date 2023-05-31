Алиев о вкладе Италии в восстановление освобожденных территорий Азербайджана
Азербайджан одобряет активное участие итальянских компаний в работах по реконструкции и восстановлению, проводимых на азербайджанских территориях, освобожденных от оккупации. Об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева итальянскому коллеге Серджо Маттарелле по случаю отмечаемого 2 июня Дня Республики.
«Компании, представляющие Италию, входят в число компаний, которые выполняют наибольшую работу в Карабахе и Восточном Зангезуре, что свидетельствует об уровне наших межгосударственных отношений», - написал президент.
Глава государства отметил, что сегодняшний уровень азербайджано-итальянских отношений, основанных на взаимном доверии и добрых традициях, вызывает удовлетворение. Прочные политические двусторонние связи составляют основу сотрудничества и многопланового стратегического партнерства в торговой, экономической, энергетической, образовательной, культурной и других сферах, которые с каждым днем расширяются. Это, в свою очередь, служит интересам наших государств и народов, сближая их друг с другом.
Ильхам Алиев подчеркнул, что Италия является главным торговым партнером Азербайджана: «Нас радует, что наша эффективная деятельность в экономической сфере развивается по восходящей. Одной из составных частей этого является наше успешное и постоянное сотрудничество в энергетической области. Рад, что наши совместные шаги в этом направлении, способствуя энергетической безопасности Европы, в то же время укрепляют азербайджано-итальянское взаимодействие».
«Азербайджан придает особое значение расширению связей с Италией, которая является дружественной страной и нашим надежным стратегическим партнером, намерены диверсифицировать нашу совместную деятельность в ненефтяной сфере и обогатить ее новым содержанием. Наш политический диалог на высшем уровне, многочисленные взаимные визиты, подписанные документы, реализуемые совместные проекты играют важную роль в определении новых направлений нашего сотрудничества. Мы высоко ценим постоянную поддержку Италией развития отношений Азербайджана с Европейским союзом», - отметил он.
Президент также выразил уверенность, что традиционно дружественные связи между Азербайджаном и Италией, эффективное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского союза и впредь будут расширяться нашими совместными усилиями в интересах двух дружественных народов, а наше стратегическое партнерство будет углубляться.