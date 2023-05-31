Со дня поступления в Министерство иностранных дел Азербайджана информации о Фариде Сафарли, то есть с 9 марта, с целью выяснения судьбы гражданина Азербайджана и получения разъяснений от Ирана по данному вопросу в посольство исламской республики в Азербайджане была направлена нота. Об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных СМИ об аресте в Иране гражданина Азербайджанской Республики Фарида Сафарли.

«После наших многочисленных обращений иранская сторона в ответ на нашу ноту заявила об аресте Фарида Сафарли и возбуждении против него уголовного дела. Соответствующая информация была предоставлена семье Фарида Сафарли. Несмотря на ограниченную работу диппредставительства Азербайджана в Иране в связи с известным терактом, с первого дня получения информации о Сафарли как Министерством иностранных дел, так и нашим генеральным консульством в Тебризе ведутся переговоры с соответствующими иранскими структурами. Наряду с этим поддерживается регулярная связь с самим Фаридом Сафарли и его семьей. Генконсульством Азербайджана в Тебризе принимаются меры для проведения встречи с Сафарли», - отметил представитель МИД.

Напомним, накануне стало известно, что гражданин Азербайджана Фарид Сафарли, пропавший без вести после отъезда из Германии в Иран 20 февраля, арестован в исламской республике по обвинению в шпионаже.