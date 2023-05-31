Сына азербайджанского депутата шантажировали интимными фотографиями отца

В Бакинском апелляционном суде рассмотрена жалоба на решение в отношении женщины, шантажировавшей сына депутата Игбала Мамедова Мирхамида Нариманлы. Как стало известно, Н.М. (1984 г.р.) на протяжении определенного времени угрожала молодому человеку распространением интимных фотографий его отца.

В общей сложности она получила от Нариманлы около двух тысяч манатов. В итоге на женщину было подано заявление в полицию.

По итогу разбирательств приговором Хазарского районного суда она была признана виновной по делу, возбужденному по статье 182 (вымогательство путем угроз) УК Азербайджана, и приговорена к 3 годам лишения свободы.

Однако позже Бакинский апелляционный суд вынес решение об изменении приговора, заменив на условный срок, и женщину освободили из-под стражи.

Недовольный решением Апелляционного суда М.Нариманлы подал кассационную жалобу в Верховный суд, который удовлетворил апелляцию, и дело вновь было направлено в Бакинский апелляционный суд.

На этот раз апелляционная инстанция приняла другое решение, и приговор Хазарского районного суда в отношении Н.М. был восстановлен. В результате завершившегося несколько дней назад процесса она была арестована в зале суда.

Отметим, что в 2019 году Нариманлы угодил в скандал, когда произошла драка между ним и инспекторами, прибывшими в развлекательный центр "Релакс" в Лерике, принадлежащем Игбалу Мамедову. В центре были выявлены факты уклонения от уплаты налогов, а в отношении Мирхамида Нариманлы возбуждено уголовное дело. Нариманлы был арестован, но позже его отпустили.