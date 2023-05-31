Также из ствольной артиллерии было выпущено 11 снарядов по селу Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет, в двух частных домовладениях выбиты стекла, повреждены центральный газопровод и линия электропередач.

Согласно информации, беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу в поселке Маслова Пристань. «Осколки попали в проезжающие автомобили. В результате инцидента погибли две женщины, еще три человека пострадали», - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Под обстрел попали несколько населенных пунктов Белгородской области РФ, есть погибшие, сообщили российские телеграм-каналы и СМИ.

В то же время легион «Свобода России» (ЛСР) в публикациях в своем телеграм-канале в пятницу утверждает, что его бойцы продолжают вторжение в Белгородскую область. На сделанном с воздуха снимке группа демонстрирует, как она заявляет, «наш танк с флагом свободной России» в деревне Новая Таволжанка в Белгородской области.

Отдел мониторинга BBC геолоцировал это фото и подтверждает, что оно действительно сделано на южной окраине Новой Таволжанки.

На размещенном в том же канале видео запечатлена перестрелка, как утверждается, происходящая в том же районе.

В еще одном посте представители ЛСР заявляют, что российские войска накрывают из артиллерии целые районы, где обнаруживают присутствие партизан: согласно их утверждению, российские войска обстреляли автомобиль Renault с гражданскими лицами, убив двух человек, якобы по ошибке приняв его за машину диверсантов.

Издание «Агентство» пишет, что в ходе войны с Украиной Белгородская область стала важным логистическим хабом для российских военных. Резкое усиление обстрелов Белгородской области может быть попыткой ВСУ снизить его эффективность. Кроме того, украинская армия может таким образом пытаться заставить Россию увеличить военную группировку на этом направлении и ослабить оборону на других, чтобы дать Киеву там преимущество в ходе будущего контрнаступления.