Депутат: Цены растут каждый день
В этом году инфляция в Азербайджане прогнозируется на уровне 10,4%, но данный показатель нереален, заявил депутат Али Масимли в Милли Меджлисе.
«Цены стремительно растут. Быстрый рост цен делает важным ежеквартальное, а не ежегодное рассмотрение ряда социальных показателей.
Цены растут почти каждый день. В следующем году из-за такого стремительного роста инфляция превысит прогноз.
Поэтому считаю важным принять меры по выделению резервных финансовых ресурсов для нового повышения размера заработной платы, пенсий и других выплат», - сказал депутат.