Минтруда обещает повышение пенсий

Среднемесячный размер пенсии по возрасту может быть повышен до 500 манатов и более, сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам деятельности министерства за последние 5 лет.

Он отметил, что в настоящее время среднемесячный размер пенсии по возрасту составляет 465 манатов.

Замминистра также рассказал об обсуждении проектов частного пенсионного фонда, отметив, что в рамках частного пенсионного фонда для граждан «появятся дополнительные возможности».