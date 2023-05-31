Делегация ВР у Али Асадова Фото

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с исполнительным вице-президентом BP по добыче и операциям Гордоном Бирреллом и региональным президентом по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, на встрече были рассмотрены текущая ситуация и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и BP.

Была отмечена важность проектов, реализуемых компанией BP в Азербайджане, обсуждены работы, проводимые совместно с компанией BP по строительству солнечной электростанции на освобожденных от оккупации территориях.

Кроме того, была подчеркнута значимость Бакинской энергетической недели, проходящей в столице Азербайджана.