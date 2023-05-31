Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с исполнительным вице-президентом BP по добыче и операциям Гордоном Бирреллом и региональным президентом по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, на встрече были рассмотрены текущая ситуация и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и BP.