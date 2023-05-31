Арутюнян: Проекта мирного договора с Баку нет, ничего не обсуждается

Проекта мирного договора между Азербайджаном и Арменией нет, как и решения по вопросу анклавов, заявил глава администрации премьер-министра Армении Араик Арутюнян.

По словам Арутюняна, он полностью разделяет подходы Пашиняна по вопросу территориальной целостности Азербайджана, иначе «не работал бы с ним в одной команде».

«Не соответствуют действительности и слухи о том, что в правительстве обсуждается 120-страничный документ, касающийся мирного договора с Баку», - сказал глава администрации Пашиняна.