Май запомнился для ОАО Azərlotereya крупными выигрышами. В лотереях, проводимых легальным организатором лотереи и оператором спортивных Азербайджана Azərlotereya, всего было разыграно 6 крупных выигрышей.

Из них крупные выигрыши в 100 000 AZN в мгновенных лотереях Göz Muncuğu и 5X нашли своих счастливых обладателей. Выигрышные билеты были приобретены в Баку и Сумгайыте.

В мае лотерея Qızıl дала возможность выиграть 25 000 AZN и в Масаллы. А в лотерее Ani 50 крупные выигрыши дважды нашли своих обладателей. Жителям Баку - Рашаду Рзаеву посчастливилось выиграть 50 000 AZN, а Гасангулу Исмаилову - 10 000 AZN. Еще 10 000 AZN были разыграны в лотерее Şans Yağışı.

Отметим, что в мгновенных лотереях, проводимых Azərlotereya, крупные выигрыши от 25 000 до 200 000 AZN ждут своих счастливых обладателей. Лотерейные билеты можно приобрести в точках продаж лотерей, отделах Azərpoçt а также в пунктах Misli.