Министр: Создавать рабочие места должно не только государство

Полное устранение безработицы – долгий процесс, одной из важнейших задач на этом пути является подготовка квалифицированной рабочей силы, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на заседании Милли Меджлиса.

Министр отметил, что проблемы с квалифицированными кадрами особенно остро наблюдаются в регионах: «Должны быть созданы новые рабочие места. Наряду с созданием рабочих мест необходимо создание квалифицированной рабочей силы. В регионах эта проблема еще острее».

По мнению Сахиля Бабаева, созданием рабочих мест должно заниматься не только государство.