Мать шехида, Айгюн Мамедова, рассказала, что в школьные годы Джамиль был очень активен, участвовал во многих мероприятиях, был третьим призером межшкольного турнира по стрельбе, посвященного памяти жертв Ходжалинского геноцида. Его всегда отличали трудолюбие и самостоятельность, еще учась в университете, Джамиль зарабатывал себе на жизнь.

О том, что их сын участвовал в войне и был награжден медалями «За Родину», «За освобождение Ходжавенда», «За освобождение Физули» и «Отважный боец», родители Джамиля узнали только после его гибели.

«Нам сообщали, что Джамиль погиб в ночь с 14 на 15 октября в ходе боев в районе села Дёрдчинар Физулинского района, - поделилась Айгюн Мамедова с корреспондентом haqqin.az. – Его боевые товарищи рассказали мне, каким героем был мой сын, а я слушала их и вдруг поняла, что заново открываю для себя своего мальчика».