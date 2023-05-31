«Каким героем был Джамиль!..» родина их не забудет
В Азербайджанском техническом университете состоялась презентация документального фильма «Я проживу такую жизнь, что...», посвященного выпускнику университета, шехиду Второй Карабахской войны Джамилю Мамедли.
Как сообщает haqqin.az, в презентации документальной киноленты по сценарию Мехрибан Садыховой приняли участие семьи шехидов, боевые товарищи Джамиля, ветераны карабахских войн, преподаватели университета.
Мать шехида, Айгюн Мамедова, рассказала, что в школьные годы Джамиль был очень активен, участвовал во многих мероприятиях, был третьим призером межшкольного турнира по стрельбе, посвященного памяти жертв Ходжалинского геноцида. Его всегда отличали трудолюбие и самостоятельность, еще учась в университете, Джамиль зарабатывал себе на жизнь.
О том, что их сын участвовал в войне и был награжден медалями «За Родину», «За освобождение Ходжавенда», «За освобождение Физули» и «Отважный боец», родители Джамиля узнали только после его гибели.
«Нам сообщали, что Джамиль погиб в ночь с 14 на 15 октября в ходе боев в районе села Дёрдчинар Физулинского района, - поделилась Айгюн Мамедова с корреспондентом haqqin.az. – Его боевые товарищи рассказали мне, каким героем был мой сын, а я слушала их и вдруг поняла, что заново открываю для себя своего мальчика».
Зохра Мамедова, руководитель группы АзТУ по работе с семьями шехидов и участников Второй Карабахской войны, принимавшая участие в создании фильма, рассказала haqqin.az, что такие документальные киноленты будут сняты о каждом из 85 выпускников Азербайджанского технического университета, погибших в сражениях Первой и Второй Карабахских войнах, а также в ходе апрельских боев 2023 года.
К слову, книга Зохры Мамедовой, посвященная этой теме, была переведена на английский язык и издана за рубежом.